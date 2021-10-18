خفض توقعات النمو بسبب «كورونا الممتد»

2021/10/18 | 17:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة أقل بريقا لاقتصادات شرق آسيا الصباح الجديد ـ متابعة: خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكثير من دول شرق آسيا والمحيط الهادئ، مع تزايد الإصابات بجائحة كورونا خلال الشهور الماضية.وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي أمس، فإنه يتوقع نمو اقتصادات المنطقة التي تضم 18 دولة ليس من بينها الصين بمعدل 2.5 في المائة، ...

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