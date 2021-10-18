منظمة أحباب الخير الإنسانية علامة على طريق المحبة والاهتمام بالشرائح المحتاجة

2021/10/18 | 17:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ فلاح الناصر: تأسست منظمة احباب الخير الانسانية في قضاء المحمودية سنة ٢٠١٨، لتعنى بتقديم الدعم المادي والمساعدات للفئات المحتاجة من الفقراء والعائلات المتعففة وكفالة الأيتام والأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.هدفها المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والصحية والمهنية والتعليمية للمواطن العراقي من دون التميز بين طائفته وعرقه وقوميته، يتكون فريق العمل في المنظمة ...

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