دراسة: أطفال اليوم يعيشون 3 أضعاف الكوارث التي مر بها أجدادهم

2021/10/18 | 17:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الصباح الجديد:تسبب التلوث الناتج عن الثورة الصناعية والانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، بجعل العالم مكانا «أكثر خطورة» لنشأة الأطفال، وفقا لدراسة جديدة عن تأثيرات تغير المناخ عبر الأجيال، نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية.ووجدت الدراسة أنه إذا استمر ارتفاع درجة حرارة الكوكب في مساره الحالي، فإن الأطفال بمتوسط عمر 6 سنوات، سيعيشون ما يقرب من ...

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