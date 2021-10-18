مآس في عرض البحر.. قصص من عمليات البحث والإنقاذ للسفينة

2021/10/18 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بكيت عندما رأيت سفينة الإنقاذ، وكانت السعادة تغمرني.نعلم أننا هنا من أجل طفلنا بينفينو الذي يجلب لنا حسن الحظ ويمنحنا السعادة.فهو من أمدنا بالقوة كي نواصل التقدم"، بهذه الكلمات وصف بابتيست حاله عندما عثرت عليهم سفية الإنقاذ جيو بارنتس في البحر.

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