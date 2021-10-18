اللواء رسول يكشف معلومات جديدة تخص الارهابي “غزوان الزوبعي”

2021/10/18 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، معلومات جديدة تخص الارهابي “غزوان الزوبعي”، العقل المدبر لتفجير مجمعي الليث وهادي سنتر في الكرادة.وذكر في بيان تلقاه […]

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