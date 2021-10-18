المستشار مشرق عباس: المتورط بتفجير الكرادة تم جلبه من خارج العراق

2021/10/18 | 18:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، الاثنين، ان عملية القاء القبض على المتهم بتفجير الكرادة تمت بعد جلبه من خارج العراق عن طريق جهاز المخابرات الوطني العراقي.

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وذكر عباس في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (18 تشرين الاول 2021)، ان "الارهابي غزوان علي حسين راشد الزوبعي الملقب (ابو عبيدة بغداد) المسؤول عن تفجير مجمع الليث في الكرادة عام 2016 الذي تم من خلال تفجير عربة مفخخة بواسطة انتحاري اسمه (ابو مها العراقي)".

واضاف عباس انه "تم جلب المتهم من خارج العراق الى بغداد على يد ابطال جهاز المخابرات الوطني العراقي".

الارهابي غزوان علي حسين راشد الزوبعي الملقب (ابو عبيدة بغداد) المسؤول عن تفجير مجمع الليث في الكرادة عام 2016 الذي تم من خلال تفجير عربة مفخخة بواسطة انتحاري اسمه (ابو مها العراقي) وتم جلب المتهم من خارج العراق الى بغداد على يد ابطال جهاز المخابرات الوطني العراقي pic.twitter.com/Nxf0sShXVr

— mushreq abbas (@mushreq_abbas) October 18, 2021

وكشف اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاثنين، تفاصيل عملية القاء القبض على المتهم بتفجير الكرادة عام 2016.

وذكر رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الاول 2021)، انه "بعد التوكل على الله وباشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تمكن الأبطال في جهاز المخابرات الوطني وبعملية بطولية استخبارية معقدة من القاء القبض على المتهم ( غزوان الزوبعي) الملقب ب ( ابو عبيدة بغداد ) في احدى الدول وهو من أبرز المطلوبين للقضاء العراقي حيث نفذ هذا الارهابي العديد من العمليات الاجرامية ضد ابناء الشعب العراقي والقوات الامنية العراقية وكان ابرزها:

- تفجير عجلة مفخخة في منطقة الكرادة ( مجمع الليث ) بتاريخ 2017/7/3 من خلال انتحاري حيث كان متواجد مع الانتحاري في نفس المضافة قبل توجهه الى بغداد ونقله مع عجلته الى منطقة العظيم وبعدها توجه بها الانتحاري الى بغداد ونفذ عمليته.

- اشرف على تفجير مزدوج في محافظة بغداد في مول النخيل بتاريخ 2016/9/9 من خلال انتحاري يرتدي حزام ناسف وتلتها تفجير عجلة مفخخة نوع هونداي باص تحتوي على انتخاري اخر.

- تفجير عجلة مفخخة في بغداد بالقرب من مرطبات الفقمة بتاريخ 2017/5/30 كان يستقل العجلة انتحاري.

- تفجير عجلة مفخخة في منطقة الشواكة بالقرب من هيئة التقاعد العامة بتاريخ 2017/5/30 كان يستقل العجلة انتحاري.

- تفجير عجلة تستهدف زوار الامام الكاظم عليه السلام اثناء مراسيم الاستشهاد في مفرق الدورة قرب السايلو 2016/5/2 كان يستقل العجلة انتحاري.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، القاء القبض على المسؤول عن "تفجير الكرادة الدامي" الذي وقع في العام 2016.

وقال الكاظمي في تدوينة، تابعها "ناس"، (18 تشرين الأول 2021)، إنه "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب ب (أبو عبيدة بغداد)، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وأكد أن "محاسبة المتورطين بدماء أبنائنا واجب وطني لن نحيد عنه، وقد وجهنا بتنظيم مسابقة لإنشاء نصب يخلد ضحايا تفجير الكرادة كجزء من الوفاء لكل تضحيات العراقيين"، مضيفاً "ما ضاع حق وراءه مطالب".

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