2021/10/18 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هياة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط واحباط محاولة تهريب 9 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ام قصر الشمالي.

وقالت الهياة في بيان صحفي، انه “بعملية نوعية تم صبط ٩ حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي”.

واضافت الهياة “من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود دراجات نارية مستعملة ممنوعة من الاستيراد”، لافتة الى انه “قد تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط اصىلط واحالت جميع المضبوطات الى القضاء لاتخاء الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة تهريب حاويات مخالفة للضوابط في منفذ ام قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة تهريب حاويات مخالفة للضوابط في منفذ ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).