اللواء رسول يوضح تفاصيل جرائم تورط بها الإرهابي غزوان الزوبعي

2021/10/18 | 18:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضح مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، تفاصيل السجل الإجرامي للإرهابي غزوان الزوبعي المسؤول عن تفجير الكرادة الدامي عام 2016.وقال باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، انه “بعد التوكل على الله وباشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تمكن الأبطال في جهاز المخابرات الوطني وبعملية بطولية استخبارية […]

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