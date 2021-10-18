2021/10/18 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، ولا يرى محللون فرصة تذكر لتعافيها بالنظر إلى ما وصفوه توقعات بخفض “غير رشيد” لأسعار الفائدة في وقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة التركية تهبط لمستوى منخفض امام الدولار المركز الخبري الوطني.

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