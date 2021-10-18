لبنان.. آمال المواطنين بالتغيير تتلاشى وشبح الحرب الأهلية يعود

2021/10/18 | 19:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عامين، نزل مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع احتجاجا على الطبقة السياسية الحاكمة منذ الحرب الأهلية وسط اتهامات بالفساد والإهمال وخدمة وحماية نفسها فقط وترك البلاد في حالة ركود.

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