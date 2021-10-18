بقايا عظام بشرية في النفايات تثير الذعر في لبنان

2021/10/18 | 19:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ثارت بقايا بشرية في لبنان الذعر بين المواطنين، الذين عثروا جانب إحدى حاويات النفايات القريبة من مقبرة سيروب الجديدة شرقي مدينة صيدا، على أجزاء لقدم بشرية.وفور العثور عليها، باشرت القوى […]

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