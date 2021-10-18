العراق: شاب يلقى حتفه على يد نسيبه بعد 5 ايام من زواجه

2021/10/18 | 19:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الاثنين، بمقتل شاب على يد نسيبه بسبب خلاف عائلي بعد خمسة أيام من زواجه.

وقال مراسلنا اليوم (18 تشرين الاول 2021) ان "شابا في العشرينات من العمر يسكن قضاء كفري قتل على يد شقيق زوجته بسبب خلاف عائلي، بعد خمسة أيام من زواجه".

واضاف ان "الجريمة وقعت في قضاء كفري بعد ذهاب الشاب وعائلته الى أهل الزوجة وهم أقاربه في قضاء كلار لحسم الخلاف وفي تلك الاثناء استدرجه شقيق زوجته خارج المنزل واطلق عليه النار ليفارق الحياة بعد نقله الى المستشفى متاثرا بجراحه".

واضاف ان "قوات الامن اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

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