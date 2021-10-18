صحة الأنبار توجه بمنع دخول الموظفين والمراجعين لدوائرها مالم يقدموا بطاقة اللقاح

2021/10/18 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجهت دائرة صحة الأنبار، بمنع دخول الموظفين والمراجعين إلى دوائرها مالم يتم إبراز كارت التطعيم بلقاح كورونا أو تقديم فحص PCR نقبل 72 ساعة.أدناه تفاصيل كاملة وفقاً لكتاب صادر عن دائرة صحة الأنبار مكتب المدير:

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