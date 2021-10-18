اتفاق الإطار.. حيادية «الأونروا» شرط لاستدامة تمويلها - وسام فتحي زغبر

2021/10/18 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وسام_فتحي_زغبر *اتفاق الإطار..



حيادية «الأونروا» شرط لاستدامة تمويلها* وسام زغبرعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اتفاق الإطار «إطار التعاون» الذي أعلن عن توقيعه بداية شهر آب (أغسطس) من العام الجاري بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والولايات المتحدة الأميركية للعامين 2021 و 2022 ، ابتزاز سياسي ومالي من الإدارة الأميركية ليجعل الأونروا أس ......





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