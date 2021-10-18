2021/10/18 | 19:20 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VX26b8IvPoY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوت عراقي مع استبرق الربيعي | الدفاع المدني يجازف لانقاذ طفل سقط في بئر عميق في الموصل | 2021/10/18) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صوت عراقي مع استبرق الربيعي | الدفاع المدني يجازف لانقاذ طفل سقط في بئر عميق في الموصل | 2021/10/18) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).