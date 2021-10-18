2021/10/18 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات لدى الطبيب الأردني، محمود القدومي، حرية أكبر في اختيار كتب "جريئة" خلال تسوقه بمعرض الرياض للكتاب الذي شهد انفتاحا غير مسبوق وتراجعا في الرقابة يتزامن مع حملة الإصلاحات الاجتماعية والدينية التي تنتهجها السعودية.

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