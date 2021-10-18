2021/10/18 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الفائض المالي من ارتفاع أسعار النفط سيغطي ثلاثة محاور مهمة، من بينها سد العجز المتوقع في موازنة العام الحالي.وقال صالح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي ارتفاع اسعار النفط سيغطي عجز موازنة العام الحالي المركز الخبري الوطني.

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