ميركل تقارن بين وضع الهجرة الحالية وهجرة عام 2015

2021/10/18 | 19:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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علقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على وضع الهجرة حاليا وما تشهده الحدود مع بيلاروس من أزمة في هذا المجال وتدفق المهاجرين.

وقالت المستشارة ميركل في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: “إن الوضع الحالي للهجرة في الاتحاد الأوروبي يختلف عن أزمة 2015”.

وأضافت ميركل: “في الآونة الأخيرة أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروسيا ، متهمة مينسك بخلق أزمة هجرة”.

وسبق أن أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده لم تعد مستعدة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي لأن قدراتها محدودة بسبب العقوبات الغربية.

في الوقت نفسه، نفى الرئيس البيلاروسي في مقابلة مع “شبكة CNN” الافتراضات القائلة بأن الجانب البيلاروسي يستغل أزمة الهجرة على حدود الاتحاد الأوروبي للانتقام من الاتحاد الأوروبي بسبب سياسة العقوبات، وكذلك لاستضافة المعارضين البيلاروس هناك.

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