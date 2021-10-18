2021/10/18 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، عن عدد الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات قبل يوم من إغلاق باب تقديمها.وقال مهند مصطفى – عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات في حديث تلفزيوني، تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: إعادة العد والفرز ستتم على الصناديق التي عليها شكاوى وطعون فقط المركز الخبري الوطني.

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