توب 5: آمال اللبنانيين تتلاشى.. ووفاة كولن باول

2021/10/18 | 21:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من احتجاجات اللبنانيين في الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية ضد الطبقة الحاكمة وسط تلاشي الآمال بالتغيير وعودة شبح الحرب الأهلية، إلى وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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