المفوضية تعلق بشأن اعادة الفرز الشامل للانتخابات

2021/10/18 | 21:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، الاثنين، ان إجراء عد وفرز شامل لجميع الأصوات يتطلب قرارا من المحكمة الاتحادية حصرا.

وذكر عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى في تصريح تابعه NRT ، اليوم (18 تشرين الاول 2021)، انه "غدا تنتهي عملية تقديم الطعون رسميا في كل مكاتب المفوضية في العراق وقد تسلمنا أكثر من 1250 طعنا على نتائج الانتخابات ونتعامل معها من خلال مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفع لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى".

واضاف، ان "إعادة العد والفرز تتم على الصناديق التي عليها شكاوى وطعون فق".

واوضح، ان "إجراء عد وفرز شامل لجميع الأصوات يتطلب قرارا من المحكمة الاتحادية حصرا".

وتابع، ان "هناك 58 شكوى قدمت في يوم الاقتراع العام من أصل 55041 محطة وهذا العدد القليل دليل على نزاهة العملية الانتخابية".

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