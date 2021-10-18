ان ار تي ينشر اعترافات منفذ تفجير الكرادة (فيديو)

2021/10/18 | 21:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع NRT، الاثنين، اعترافات "غزوان الزوبعي" حول كيفية تنفيذ تفجير الكرادة الدامي وتفجيرات أخرى في العاصمة بغداد.

وقال الزوبعي في اعترافات عرضتها العراقية الإخبارية وتابعه NRT، اليوم (18 تشرين الاول 2021)، انه "كنا نستهدف منتسبي القوات الأمنية خلال عامي 2010- 2011 عن طريق استهداف السيارات الحكومية التي تصلنا أرقامها".

وأضاف، انه "كنا ننقل المواد والأشخاص من الموصل إلى الحويجة ومن الحويجة لجبال حمرين ومن ثم تتوجه إلى بغداد وأبرز ما تم نقله عبر هذه الطريقة عجلة الستاركس التي استخدمت باستهداف الكرادة عبر عملية انتحارية، إذ تحرك المنفذ من جبال حمرين إلى بغداد وصولا إلى الكرادة ومن ثم نفذ التفجير".

واوضح، انه " تم بنفس الطريقة نقل عجلات مفخخة استهدفت المواطنين من بينهم زوار الإمام الكاظم (ع) في مفرق الدورة وايضا دائرة التقاعد في منطقة الشواكة ومرطبات الفقمة في الكرادة".

وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد اوضح في وقت سابق، اليوم الاثنين، تفاصيل السجل الإجرامي للإرهابي غزوان الزوبعي المسؤول عن تفجير الكرادة الدامي عام 2016.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، انه "بعد التوكل على الله وباشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، تمكن الأبطال في جهاز المخابرات الوطني وبعملية بطولية استخبارية معقدة من القاء القبض على المتهم (غزوان الزوبعي) الملقب (ابو عبيدة بغداد) في احدى الدول وهو من أبرز المطلوبين للقضاء العراقي حيث نفذ هذا الارهابي العديد من العمليات الاجرامية ضد ابناء الشعب العراقي والقوات الامنية العراقية".

وأوضح اللواء رسول، أن أبرز العمليات الإجرامية التي تورط بها الزوبعي تشمل:

- تفجير عجلة مفخخة في منطقة الكرادة (مجمع الليث) بتاريخ 2016/7/3 من خلال انتحاري حيث كان متواجدا مع الانتحاري في نفس المضافة قبل توجهه الى بغداد ونقله مع عجلته الى منطقة العظيم وبعدها توجه بها الانتحاري الى بغداد ونفذ عمليته.

- أشرف على تفجير مزدوج في محافظة بغداد في مول النخيل بتاريخ 2016/9/9 من خلال انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وتلتها تفجير عجلة مفخخة نوع هونداي باص تحتوي على انتحاري اخر.

- تفجير عجلة مفخخة في بغداد بالقرب من مرطبات الفقمة بتاريخ 2017/5/30 كان يستقل العجلة انتحاري.

- تفجير عجلة مفخخة في منطقة الشواكة بالقرب من هيئة التقاعد العامة بتاريخ 2017/5/30 كان يستقل العجلة انتحاري.

- تفجير عجلة تستهدف زوار الامام الكاظم عليه السلام اثناء مراسيم الاستشهاد في مفرق الدورة قرب السايلو 2016/5/2 كان يستقل العجلة انتحاري.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن، اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة الدامي.

وكانت عناصر من داعش قد نفذت تفجيرا دمويا في 3 تموز 2016 أكدت وزارة الصحة أن حصيلته بلغت 324 قتيلا.

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