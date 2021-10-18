البارزاني ناعياً كولن باول: عملنا معاً لتخليص العراق من الديكتاتورية

2021/10/18 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور

بارزاني، وزير الخارجية الامريكي

الأسبق كولن باول الذي توفي يوم

الاثنين.

وقال بارزاني في تغريدة أطلعت عليها

وكالة شفق نيوز، "لقد حزنت لوفاة وزير

الخارجية الامريكي ا

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