2021/10/18 | 21:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، الاثنين، بيانا جديدا يخص نتائج الانتخابات النيابية المبكرة في البلاد.وذكر بيان للهيئة، “إلى شعبنا الغيور وبالأخص أبناء عشائرنا الأصيلة وجماهير ومحبي المرشحين الذين سُرقت أصواتهم في أسوء عملية انتخابية جرت في العراق وربما في العالم أجمع”.واضاف، “لا شك ولا ريب في ان لكم كامل الحق في التظاهر […]

ظهرت المقالة تنسيقية المقاومة تخاطب المتظاهرين: أنبذوا كل من يريد الاضرار بالمصالح العامة والخاصة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنسيقية المقاومة تخاطب المتظاهرين: أنبذوا كل من يريد الاضرار بالمصالح العامة والخاصة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنسيقية المقاومة تخاطب المتظاهرين: أنبذوا كل من يريد الاضرار بالمصالح العامة والخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).