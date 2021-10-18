التربية تؤكد: الطلبة غير مشمولين بشرط اللقاح

2021/10/18 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن الطلبة غير مشمولين بشرط التطعيم باللقاح المضاد لكورونا للدوام في المدارس والأمر يقتصر على الملاكات التدريسية، فيما أوضحت الهدف من العودة للدوام الحضوري.وقال المتحدث […]

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