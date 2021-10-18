المفوضية تتسلم أكثر من 1250 طعناً بنتائج الانتخابات

2021/10/18 | 21:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة العد والفرز تتم على الصناديق التي عليها شكاوى وطعون فقط.

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