2021/10/18 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة أمنية، اليوم الاثنين، القبض على 5 مخالفين لشروط الإقامة في محافظة المثنى وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “قامت ملاكات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 5 مخالفين لشروط الإقامة في المثنى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 مخالفين لشروط الإقامة في المثنى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 5 مخالفين لشروط الإقامة في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).