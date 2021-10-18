2021/10/18 | 21:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت اسعار الدولار امام الدينار العراقي، الاثنين، عند اغلاق البورصة الرئيسية في بغداد.

وقد انخفض سعر صرف ورقة المائة دولار عند الاغلاق، اليوم (18 تشين الاول 2021)، في بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد الى 148200 دينار عراقي ، فيما كان سعر الصرف صباح اليوم 148250 دينارا مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يتراجع عند اغلاق البورصة في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يتراجع عند اغلاق البورصة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).