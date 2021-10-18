التربية: التلقيح ضد كورونا يقتصر على الملاكات التدريسية ولا يشمل الطلبة

2021/10/18 | 21:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن الطلبة غير مشمولين بشرط التطعيم باللقاح المضاد لكورونا للدوام في المدارس والأمر يقتصر على الملاكات التدريسية، فيما أوضحت الهدف من العودة للدوام الحضوري.وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح إن “العودة للدوام الحضوري في العام الدراسي تأتي دعما للعملية التربوية والمستوى العلمي”.وأضاف إن “إعادة […]

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