2021/10/18 | 21:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت شركة أكسل شبرينجر الإعلامية، اليوم الاثنين، إنها ستقيل جوليان رايشيلت، رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية فورا، وهي الصحيفة الأكثر مبيعا في ألمانيا.ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، أتت الإقالة بعد أن اعترف رايشيلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إقالة رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية بسبب فضيحة جنسية كبيرة المركز الخبري الوطني.

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