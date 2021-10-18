2021/10/18 | 22:04 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 18 أكتوبر 2021 | 09:44 مساءً

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وزارة التربية: التلقيح ضد كورونا يقتصر على الملاكات التدريسية ولا يشمل الطلبة

اوضحت وزارة التربية سبب عودة دوام المدارس يوم السبت.



وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، في تصريح متلفز، ان : إعادة الدوام يوم السبت جاءت لفسح المجال أمام المدارس لتوزيع وتقسيم الدوام على أيام الأسبوع.



واضاف ان : العودة للدوام الحضوري في العام الدراسي تأتي دعما للعملية التربوية والمستوى العلمي.مبينا ان : ما يسري على المدارس الحكومية يسري على الأهلية.



واشار فاروق الى ان : الطلبة غير مشمولين باللقاح المضاد لكورونا وهو واجب على الكوادر التدريسية فقط ومن لا يأخذ اللقاح عليه تقديم مسحة سالبة.



وكانت وزارة التربية اعلنت عن عودة الدوام الحضوري بالمدارس بالاول من شهر تشرين الثاني المقبل

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