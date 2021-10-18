نيوزيلندا تمدد الإغلاق العام في مدينة أوكلاند

2021/10/18 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، تمديد الإغلاق العام في أوكلاند، أكبر مدن البلاد لأسبوعين إضافيين، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تكثيف عمليات التطعيم ضد كورونا.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحافي إنه لن تكون هناك تغييرات في القيود الاجتماعية المستمرة منذ 62 يوما في أوكلاند، مشيرة إلى أن “أي تخفيف مؤقت للقيود، لن يساعد في أنجاح خطتنا لتقليل حالات الإصابة بكورونا وزيادة التطعيمات”.

وأضافت: “أهم شيء سيحدث فرقا في الوقت الحالي، إلى جانب اللقاحات، هو استمرار الامتثال للقيود”.

يذكر أن الإغلاق العام بدأ في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة في منتصف أغسطس، في محاولة لوقف تفشي متغير “دلتا” شديد العدوى من كورونا.

وقد تم تخفيف بعض القيود للسماح للأشخاص بمغادرة منازلهم ومقابلة الآخرين في الهواء الطلق في مجموعات تقتصر على 10 أشخاص، بالإضافة إلى السماح بزيارة الشواطئ والمنتزهات، لكن المدارس والشركات والمكاتب لا تزال مغلقة، ولا يسمح بالتجمعات الداخلية.

وكانت الدولة الواقعة في المحيط الهادئ من بين الدول القليلة التي وصلت إلى صفر حالات إصابة بكورونا العام الماضي، وظلت خالية إلى حد كبير من كورونا، حتى أدى تفشي متغير “دلتا” في أغسطس إلى إحباط الجهود المبذولة للقضاء على انتقال العدوى.

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