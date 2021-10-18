الخزعلي: العد والفرز اليدوي سيكون الفيصل لانقاذ العراق من ازمته

2021/10/18 | 22:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، هيثم الخزعلي، اليوم الاثنين، العد والفرز اليدوي سيكون الفيصل لانقاذ العراق من ازمته، فيما اوضح ان الكتل التي فازت في المكون الشيعي والسني والكردي تريد بقاء الكاظمي.وقال الخزعلي في “تغطية خاصة” ان “خروقات عديدة رافقت العملية الانتخابية الاخيرة”، مبينا انه “من حق الكتل تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية […]

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