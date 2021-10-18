محلل سياسي: اميركا تقود مشروع خطير يستهدف المكون الشيعي

2021/10/18 | 22:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، منهل المرشدي، اليوم الاثنين، ان المتلاعبين بنتائج الانتخابات يريدون جر العراق للاقتتال والفوضى، فيما اشار الى ان اميركا تقود مشروع خطير يستهدف المكون الشيعي.وقال المرشدي في “تغطية خاصة”، ان “ما حصل في الانتخابات هو اكبر من عملية تزوير ومؤامرة”، مبينا ان “هناك اجحاف كبير استهدف اسر شهداء الحشد الشعبي بالانتخابات”.[…]

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