قيادة غرب نينوى تكشف عن اجراءات جديدة ستتخذ على الحدود

2021/10/18 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة غرب نينوى، اليوم الاثنين، آخر تطورات ملف إنشاء الساتر الحدودي مع سوريا، فيما كشفت عن إجراءات جديدة ستتخذ على الحدود.وقال قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي […]

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