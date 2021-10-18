الفصائل المسلحة تصدر تعليمات إلى

2021/10/18 | 22:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت الفصائل المسلحة، الإثنين، توصيات إلى المتظاهرين اعتراضًا على نتائج الانتخابات من جمهور "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات.

ووجهت الفصائل في بيان لما يعرف بـ "الهيئة التنسيقية للمقاومة"، 18 تشرين الأول/أكتوبر، خطابها إلى "أبناء العشائر ومحبي المرشحين الذين سُرقت أصواتهم في أسوأ عملية انتخابية جرت في العراق وربما في العالم أجمع".

وقال البيان، "لا شك ولا ريب في أنّ لكم كامل الحق في التظاهر السلمي للتعبير عن رفضكم وسخطكم جراء ما حصل ويحصل من سرقة لإرادتكم وأصواتكم من قبل مفوضية الانتخابات، وما تقف خلفها من إرادات محلية ودولية لا تريد الخير لعراقنا الغالي وشعبنا الحر الأبي الرافض لكل أشكال الاحتلال والتطبيع، ونتفهم مطالبكم المشروعة والمدعومة بالأدلة العقلية وبالأرقام الواضحة، لإعادة الحق إلى أصحابه ومن أجل تفويت الفرصة على من يريد استغلال تظاهراكم السلمي كما استغلت التظاهرات السابقة".

وأضاف البيان، "نتمنى منكم أن تُفوّتوا الفرصة على خفافيش الظلام من البعثيين وأتباع السفارات ومن معهم"، وحدد 4 توصيات تتضمن "نبذ كل من يريد الإضرار بالمصالح العامة والخاصة؛ بل يجب حمايتها من قبلكم، وعدم السماح بقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس لأنكم مشاريع لخدمة الشعب وتحقيق مصالح".

وتابع البيان، "قواتنا الأمنية هي درع العراق وحصنه المنيع وهيبتها واحترامها واجب شرعي ووطني وأخلاقي، وكنتم وما زلتم خير عونٍ وسندٍ، فحافظوا على هيبتهم واحترامهم كما حفظوكم وبذلوا الأرواح لأجل سلامتكم وأمنكم".

وختم البيان بالقول، "نؤكد على القوات الأمنية البطلة أن يكونوا للمظلوم عونًا وللعراق وشعبه حصنًا كما عهدناكم".

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الفصائل المسلحة تحشّد لتظاهرات احتجاجًا على نتائج الانتخابات

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