2021/10/18 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الحكومي، تنفيذ هيئة المنافذ الحدودية عملية نوعية بإحباط محاولة تهريب في ميناء أم قصر.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان هيئة المنافذ الحدودية نفذت عملية نوعية بإحباط محاولة تهريب في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل رئيس الهيئة، اللواء الدكتور عمر الوائلي"، لافتة الى ان "فرق الهيئة حققت بهذه العملية إضافة جديدة تضاف إلى سجل إنجازاتها في محاربة الغش والتلاعب ومنع التهريب؛ حيث تم ضبط (١١) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد."وأوضحت، إنه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (دراجات نارية مستعملة) ممنوعة من الاستيراد ومعدة للتهريب، وتم على الفور تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر الضبط الأصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وكانت الهيئة قد ضبطت (٩) حاويات في وقت سابق من هذا اليوم، ليصبح العدد الكلي للحاويات المخالفة المضبوطة هذا اليوم (٢٠) حاوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تحبط محاولة تهريب بعملية نوعية في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تحبط محاولة تهريب بعملية نوعية في ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).