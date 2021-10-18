المغرب يعتمد

2021/10/18 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة المغربية، ابتداء من الخميس المقبل، اعتماد وثيقة جديدة، "جواز التلقيح" كوثيقة من طرف السلطات الصحية.

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