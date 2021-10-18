منطقة عراقية تستغيث الحكومة بتدخل عسكري كبير واستخدام الطائرات

2021/10/18 | 22:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مدير ناحية العكيكة، حازم الحجامي، الاثنين، الحكومة الحكومة بتدخل عسكري كبير بإستخدام الطائرات، لان الوضع اصبح خارج السيطرة بسبب نزاع عشائري.

وذكر الحجامي في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (18 تشرين الاول 2021)، انه "نطالب بتدخل عسكري كبير باستخدام الطائرات وعلى بغداد الاستجابة لمطلبنا من أجل فرض هيبة القانون في الناحية، كون الوضع خارج السيطرة".

واضاف، ان "هناك نزاعا عشائريا، بين قرابة الـ500 منزل قائم حتى الآن".

وكان مصدر امني في ذي قارقد افاد في وقت سابق، الاثنين، بمقتل واصابة 5 أشخاص بنزاع عشائري "طاحن" بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (18 تشرين الاول 2021) بأن "نزاعا عشائريا وقع بناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بين عشيرتي (ال زبيد) و(ال شدود) استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف المصدر، أن "النزاع خلف حتى الآن قتيلين و3 جرحى أحدهم بحالة خطرة من طرفي النزاع "، مؤكدا أن"قوة أمنية نقلت الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما، فيما نقلت الجرحى إلى مستشفى سوق الشيوخ لتلقي العلاج ".

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