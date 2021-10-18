2021/10/18 | 22:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الاثنين، كولن باول بأنه جندي مثالي مجسدا ما ينبغي أن تكون عليه أمريكا، وجاء ذلك في بيان تكريم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، بعد وفاته من مضاعفات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جندي مثالي..



“أوباما” ينعي كولن باول المركز الخبري الوطني.

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