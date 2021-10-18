2021/10/18 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي ابتداءً من عام 1957، في أعقاب حرب الهند الصينية الأولى First Indochina Warhttps://en.wikipedia.org/wiki/First_Indochina_Warالمدعومة من قبل الولايات المتحدة، نفذت وكالة المخابرات المركزية ما يقرب من انقلاب واحد سنويًا في محاولة لإلغاء انتخابات لاوس الديمقراطية، واستهدفت على وجه التحديد باثيت ل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 13 - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 13 - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).