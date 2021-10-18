بالفيديو.. اعترافات المسؤول عن 'تفجير الكرادة'

2021/10/18 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يتضمن اعترافات المسؤول عن "تفجير الكرادة" في بغداد عام 2016.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الإطاحة بالمسؤول عن جريمة تفجير الكرادة في العاصمة بغداد.وانفجرت في الأيام الأخيرة من شهر رمضان عام 2016، سيارة مفخخة في منطقة الكرادة وسط بغداد، تسببت في اندلاع نيران هائلة في السيارات والحافلات والمتاجر، نتج عنها استشهاد 292 وجرح أكثر من 200 آخرين.

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