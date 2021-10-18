أنشيلوتي: متحمسون لمواجهة شاختار

2021/10/18 | 23:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعشدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على أهمية مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، غدًا الثلاثاء، بمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: "سارت الأمور بشكل جيد خلال فترة التوقف الدولي، لأن جميع اللاعبين عادوا في حالة جيدة، باستثناء هازارد الذي عانى من مشكلة صغيرة".وأضاف المدير الفني لريال مدريد: "لقد رأيت أشياء جيدة في التدريبات الأخيرة ونحن متحمسون، وعملنا على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في المباريات الماضية".وتابع: "سنلعب ضد شاختار ثم برشلونة نهائيين، ويجب أن نتطور ونفعل نفس الشيء كما كنا قبل التوقف، والفريق متحمس واللاعبون يدركون مدى أهمية المباراتين".وأردف: "كل عام يوجد استعدادات مختلفة في هذا الوقت من الموسم، ولا يوجد فريق بكامل طاقته، وأعتقد أنه أمر طبيعي، وهذه ليست أهم فترة في الموسم، والحسم يكون في نيسان/أبريل وأيار/مايو".

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