شاهد..أول بطولة من كأس العالم لضرب البالون شارك في تنظيمها نجم كرة قدم

2021/10/18 | 23:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأخذ بطولة كأس العالم للبالون لعبة الطفولة المتمثلة في ضرب البالون في الهواء إلى مستوى جديد، شاهد الناس من جميع أنحاء العالم يتنافسون فيها.

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