بعد تراجع إصابات كورونا.. الجزائر ترفع حظر التجول الليلي

2021/10/18 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الجزائرية، الإثنين، رفع حظر التجول الليلي في المناطق التي كان مفروضا فيها، بعد تراجع الإصابات بكوفيد-19، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

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