هجوم مسلح يستهدف كلية الفارابي الجامعة ببغداد

2021/10/18 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الاثنين، بهجوم مسلح بالرمانات اليديوية والاسلحة استهدف كلية الفارابي الجامعة بالعاصمة ‏بغداد.‏

وقال مراسلنا اليوم (18 تشرين الاول 2021) ان "مجموعة مسلحة شنت هجوما بالرمانات ‏والاسلحة على كلية الفارابي الجامعة بمنطقة الدورة في بغداد.‏

وأضاف مراسلنا ان "الهجوم اسفر عن اصابة احد الحراس بقدمه،" مبينا ان "قوات من الجيش ‏والفوج الرئاسي طوقت المكان وقطعت الطريق واجرت عمليات تفتيش بحثا عن المهاجمين."‏

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