عالم(ميتافيرس) ينتظر توظيف عشرة آلاف شخص في فيسبوك

2021/10/18 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعتزم‭ “‬فيسبوك‭” ‬توظيف‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬عالم‭ “‬ميتافيرس‭” ‬الرقمي‭ ‬الموازي‭ ‬الذي‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقه‭ ‬مؤسس‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ ‬ورئيسها‭ ‬مارك‭ ‬زاكربرغ‭.‬واعتبر‭ ‬نيك‭ ‬كليغ‭ ‬والإسباني‭ ‬خافيير‭ ‬أوليفان‭ ‬البريطاني،‭ ‬المسؤولان‭ ‬الكبيران‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬راهناً‭ ‬63‭ ‬ألف‭ ‬موظف،‭ […]

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