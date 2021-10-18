اعتقال خلية من “داعش” تضم قياديين شرقي سوريا

2021/10/18 | 23:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت “قوى الأمن الداخلي” الكردية أنها قبضت على خلية من تنظيم “داعش” في دير الزور شرقي سوريا.وأوضحت قوى الأمن في بيان اليوم أن قواتها الخاصة وبمشاركة ودعم من التحالف الدولي (بقيادة الولايات المتحدة)، داهمت مقر الخلية، وقبضت على 22 شخصا قالت إن “بينهم قادة مهمين بالتنظيم في بلدة الرز في ريف دير الزور الشرقي”.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة ضبطت كمية من الأسلحة والمعدات التقنية كان أفراد الخلية “يستعملونها في تنفيذ عمليات الاستهداف وزراعة الألغام والاغتيالات”.

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