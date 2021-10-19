2021/10/19 | 00:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YSs3VfpWVMQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التوافقات تحكم مسار الكتل لتشكيل الحكومة المقبلة | تقرير: علي عبدالكريم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التوافقات تحكم مسار الكتل لتشكيل الحكومة المقبلة | تقرير: علي عبدالكريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).