واشنطن: لن نشارك في اجتماع موسكو حول أفغانستان

2021/10/19 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها لن تشارك في الاجتماع المقرر في العاصمة الروسية موسكو حول أفغانستان خلال اليومين المقبلين، وذلك بسبب "صعوبات لوجستية".وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي: "لن نشارك في محادثات موسكو"، مشيرا إلى أن "صيغة الترويكا بلس كانت مؤثرة وبناءة".ونوه المتحدث إلى أن بلاده "تتطلع إلى أن يستمر هذا التحرك، لكننا لن نشارك في اجتماع هذا الأسبوع"، مبينا أن "هناك صعوبات لوجستية بشأن مشاركتنا هذا الأسبوع".

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